27 января, 16:57

В мире
Diario ABC: в Валенсии женщине вырезали веко из-за врачебной ошибки

В Валенсии женщине вырезали веко из-за врачебной ошибки

Фото: depositphotos/belchonock

Женщина в испанской Валенсии перенесла ампутацию века из-за ошибки врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем. Об этом пишет Diario ABC.

Все началось в июне 2022 года. Женщина обратилась в больницу с жалобами на образование на веке. Несколько месяцев врачи неоднократно ставили пациентке диагноз "ячмень". Когда новообразование было удалено, анализ выявил сальную карциному. Однако этот результат также остался без внимания врачей.

В результате в 2023 году опухоль рецидивировала. Пациентку направили к онкологам, где ей провели полную ампутацию правого века. Это привело к серьезным функциональным и эстетическим последствиям, включая невозможность полностью закрывать глаз и ухудшение зрения.

В рамках разбирательств стороны признали, что офтальмологическая служба допустила необоснованную задержку в выявлении сальной карциномы века у женщины.

Страховая компания больницы Hospital de Manises выплатит пациентке компенсацию в размере 70 тысяч евро. Соглашение было достигнуто между страховщиком больницы и адвокатами ассоциации El Defensor del Paciente.

Ранее в США ошибочно отправили в морг 20-летнюю девушку. Ей был диагностирован церебральный паралич. В один из дней она стала задыхаться, поэтому семья вызвала скорую помощь. Врачи попытались реанимировать пациентку, однако спустя время констатировали смерть.

Позднее девушка пришла в себя в мешке для трупов. Ее госпитализировали, однако пациентка так и не смогла пойти на поправку. В результате она умерла через два месяца.

