29 января, 06:13

Общество

Облачная погода со снегом ожидается в Москве 29 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве в четверг, 29 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, по области – от 6 до 11 градусов ниже нуля.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может опуститься до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов.

Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы, 30 января, до вторника, 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.

Столичные коммунальные службы продолжают оперативно очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов.

Высота снега в Москве 29 января может побить рекорд 70-летней давности

