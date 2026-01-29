29 января, 06:13Общество
Облачная погода со снегом ожидается в Москве 29 января
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве в четверг, 29 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, по области – от 6 до 11 градусов ниже нуля.
Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура воздуха в столице может опуститься до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов.
Аномально холодная погода ожидается в Москве с пятницы, 30 января, до вторника, 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.
Столичные коммунальные службы продолжают оперативно очищать улицы и дороги Москвы для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время снегопадов.
Высота снега в Москве 29 января может побить рекорд 70-летней давности