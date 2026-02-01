Шойгу заявил о деградации обстановки в мире

Фото: ТАСС/POOL/Максим Блинов

Обстановка в разных частях мира в 2026 году продолжает деградировать. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

"2026 год, действительно, начался очень динамично. Мы наблюдаем глубинные изменения в отношении всего мироустройства", – передает слова Шойгу ТАСС.

Говоря о сотрудничестве России и Китая, политик отметил, что высокая эффективность взаимодействия между странами является следствием глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса.

В то же время Москва подтверждает последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня. РФ исходит из того, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, подчеркнул секретарь Совбеза.

Помимо этого, Россия внимательно отслеживает политику ускоренной милитаризации, которую проводит Япония, уточнил Шойгу.

"Готовы к уплотнению внешнеполитической координации с Пекином, в том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности, а также в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних форматах. Заинтересованы в оформлении справедливого многополярного миропорядка, противодействии неоколониальным практикам, выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности на территории всей Евразии", – отметил он.

Как передает пресс-служба аппарата Совбеза РФ, Шойгу на встрече также обсудил график контактов на высшем уровне. По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в этом году на регулярной основе.

Российский политик обратил внимание, что западные страны пытаются оправдать свои действия угрозой со стороны Москвы и Пекина. Они хотят внести разлад в стратегическую связку РФ и КНР, но им это не удается, подчеркнул он.

"Хотел бы еще раз заверить, что мы будем совместно, плечом к плечу принимать должные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности, а также по отстаиванию международного права, основанного на системе ООН", – добавил Шойгу.

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь сообщил, что ВС Китая хотят наращивать стратегическое взаимодействие и углублять военное сотрудничество с Россией. В свою очередь, глава российского Минобороны Андрей Белоусов подтвердил заинтересованность Москвы в укреплении контактов между вооруженными силами двух государств.