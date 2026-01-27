В Китае выступили за укрепление стратегической координации с Россией

Фото: depositphotos/denisismagilov

Вооруженные силы Китая намерены наращивать стратегическое взаимодействие и углублять военное сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе видеоконференции с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым, состоявшейся 27 января.

"Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовывать важные договоренности, достигнутые между главами двух государств", – приводятся слова Цзюня в публикации на странице оборонного ведомства Китая в социальной сети WeChat.

Он также обратил внимание на знаковые юбилеи, которые предстоит отметить в 2026 году: 30-летие установления российско-китайского стратегического партнерства и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

В ведомстве КНР уточнили, что министр обороны РФ подтвердил заинтересованность Москвы в дальнейшем укреплении контактов между вооруженными силами двух стран.

Российская сторона выразила готовность расширять практическое сотрудничество, проводить совместные мероприятия, развивать взаимодействие в сфере подготовки кадров и в целом выводить двустороннее стратегическое партнерство на более высокий уровень.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме участникам VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине заявил, что Китай готов укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство с Россией.

Он добавил, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике имеет прочную основу и играет позитивную роль в содействии экономическому и социальному развитию обеих стран.