Врач Чернышова: вирус Нипах поражает дыхательную и центральную нервную системы

В конце января СМИ сообщили, что в Индии была зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах, от которого якобы нет лечения. Грозит ли патоген россиянам, как отличить его симптомы и можно ли от него защититься, расскажет Москва 24.

Первые сообщения о вспышке вируса появились в конце минувшей недели: по данным СМИ, власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия, включая врачей и медсестер. Пациенты проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного из них оценивается как критическое.

На фоне этого в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация со вспышкой вируса находится на контроле, а случаев его завоза в Россию не зарегистрировано. В ведомстве также отметили, что в РФ появилась тест-система для оперативной диагностики вируса.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также отметил, что россиянам не стоит опасаться завоза вируса в страну, но при поездках в затронутые регионы следует соблюдать осторожность.





Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Главное – это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться.

По его словам, вакцины от этого вируса пока не существует.

"Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать. Но в принципе создать ее можно", – добавил академик.

Симптомы заражения вирусом Нипах напоминают ОРВИ, что затрудняет его самостоятельное распознавание. Как отметила кандидат медицинских наук, доцент Дальневосточного федерального университета Галина Компанец, заболевание может проявляться как стандартная вирусная инфекция: с повышением температуры, кашлем, болью в горле и головной болью. Определить наличие вируса Нипах можно только с помощью лабораторных анализов. При появлении любых симптомов врач рекомендовала незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Не надо паники

Вирус Нипах был впервые выявлен в конце XX века в Малайзии, и с тех пор зарегистрировано около 10–15 его вспышек, преимущественно в Индии и Бангладеш. Об этом рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24.

"Основными источниками заражения являются летучие мыши, а также продукты, загрязненные их выделениями. Возможна передача вируса через домашних животных, в первую очередь свиней. Учитывая географическую локализацию вспышек за последнюю четверть века, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что вирус в настоящее время не представляет угрозы для населения России", – сказал он.

По словам эксперта, риск заражения существует только для тех, кто посещает эндемичные районы в указанных странах. В силу отсутствия вакцины ключевой мерой профилактики является отказ от поездок в неблагополучные регионы.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Если же посещение таких областей необходимо, следует соблюдать максимальную осторожность для профилактики инфекционных заболеваний: избегать контактов с пещерами и местами обитания летучих мышей, использовать репелленты от насекомых, тщательно мыть фрукты и овощи, а также отдавать предпочтение проверенным пунктам питания.

Также перед поездкой стоит изучить эпидемиологическую обстановку в регионе и рассмотреть возможность профилактики других распространенных там инфекций, добавил Вознесенский.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила, что вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме.

"Три ключевые особенности делают вирус Нипах особенно сложным для контроля. Во-первых, против него до сих пор не существует вакцины, что исключает возможность профилактической защиты. И лечение сейчас исключительно симптоматическое", – отметила она в беседе с Москвой 24.





Надежда Чернышова врач-терапевт Во-вторых, инкубационный период может длиться до 45 дней, поэтому человек, заразившийся, например, в Индии, способен приехать в Россию и заболеть уже здесь. В-третьих, начальные симптомы неспецифичны и схожи с обычным гриппом или ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость. Это затрудняет раннюю диагностику. Дополнительную опасность представляет способность вируса передаваться от человека к человеку.

Как рассказала специалист, вирус поражает как дыхательную систему, так и центральную нервную, вызывая энцефалит (воспаление мозга).

"Хотя многие выздоравливают без последствий, примерно у 20% переболевших сохраняются неврологические осложнения. Они могут проявляться в виде стойких головных болей, нарушений сознания, проблем со зрением, мышечной слабости или судорог", – пояснила она.

Кроме того, у вируса нет специфического симптома, который позволил бы однозначно диагностировать заболевание. Поэтому для своевременной диагностики критически важно информировать врача о недавнем пребывании в эндемичном регионе, если после возвращения возникли признаки заболевания.

"Это позволит медику выйти за рамки рутинного диагноза ОРВИ и назначить целевые исследования", – рекомендовала терапевт.

При этом летальность от вируса Нипах колеблется в широком диапазоне – от 40 до 75%, рассказал Сергей Воскресенский со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Однако статистика ограничена из-за небольшого числа зарегистрированных случаев (лишь одна вспышка охватила более 200 человек, остальные – десятки)", – подчеркнул он.

Специфических групп риска, кроме общих для большинства инфекций – детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, – на данный момент не выделено ввиду недостаточной изученности вируса, заключил эксперт.

