IRIB: Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Российский президент назвал Лариджани настоящим другом России, который много сделал для развития отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. Путин также отметил, что не раз встречался с Лариджани, добавив, что он был мудрым и дальновидным политиком.

17 марта власти Израиля заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть, однако затем Тегеран официально подтвердил произошедшее. Кроме того, в ходе этой же атаки погибли сын Лариджани Мортаза и руководитель охраны.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани. В частности, иранские военные атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.