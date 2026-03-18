Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион в Израиле в ответ на убийство Лариджани

Иранские военные атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион в ответ на убийство секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Согласно заявлению, которое приводит агентство Fars, волна ударов беспилотниками пришлась на места расположения стратегических самолетов-заправщиков.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

17 марта власти Израиля заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть, однако позже Тегеран официально подтвердил произошедшее. Кроме того, в ходе этой же атаки погибли сын Лариджани Мортаза и руководитель охраны.