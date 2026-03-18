18 марта, 14:12

Политика

Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион в Израиле в ответ на убийство Лариджани

Фото: Getty Images/NiseriN

Иранские военные атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион в ответ на убийство секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Согласно заявлению, которое приводит агентство Fars, волна ударов беспилотниками пришлась на места расположения стратегических самолетов-заправщиков.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

17 марта власти Израиля заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть, однако позже Тегеран официально подтвердил произошедшее. Кроме того, в ходе этой же атаки погибли сын Лариджани Мортаза и руководитель охраны.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

