Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 10:17

Политика

Иран объявил о новой волне ударов по Израилю за гибель Лариджани

Фото: AP Photo/Хассан Аммар

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, сообщило Press TV.

Власти Израиля 17 марта заявили о гибели Лариджани в результате атаки по Тегерану. Сначала офис иранского политика опроверг его смерть. Однако затем Тегеран официально подтвердил произошедшее. Кроме того, в ходе этой же атаки погибли сын Лариджани Мортаза и руководитель охраны.

Президент республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани. По данным СМИ, его похороны состоятся в Тегеране 18 марта.

Эскалация конфликта в регионе произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Штатов и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на текущей неделе. Американский лидер отметил, что хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Глава государства добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.

Глава МИД Ирана заявил, что страна будет защищаться сколько потребуется

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика