"Хезболла" атаковала базу ВМС Израиля под Хайфой

Ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло удар по базе израильских военно-морских сил, которая находится к северо-западу от города Хайфа. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

Удар был нанесен с помощью высокоточного ракетного оружия. "Хезболла" также заявила об атаке по штабу и району дислокации 13-й флотилии ВМС Израиля в Атлите.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил баллистическую ракету средней дальности Haj-Qasem в ходе ударов по Израилю и США. Ракету назвали в честь командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани.

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила об уничтожении в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.