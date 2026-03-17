Израиль заявил об уничтожении командира иранского ополчения "Басидж" в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Тегеране командующего иранским народным ополчением "Басидж" Голамрезы Сулеймани. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным ЦАХАЛ, точечный удар ВВС Израиля был нанесен в центре города. Сулеймани возглавлял подразделение "Басидж" последние 6 лет.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла в конце февраля после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские военные объекты в регионе.

В ходе этих событий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция Штатов и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на текущей неделе. Американский лидер отметил, что хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Глава государства добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.