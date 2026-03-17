Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на этой неделе. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, он хочет войн "меньше, чем кто-либо другой". Он добавил, что те, кто считает, что Иран не должен иметь ядерное оружие, должны поддержать операцию США.

Американский лидер также допустил, что его визит в Китай может перенестись примерно на месяц из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Я бы хотел поехать, но из-за конфликта я должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить это (поездку в КНР. – Прим. ред.) на месяц или около того", – рассказал Трамп.

Ранее он заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США.

По данным СМИ, администрация Трампа планирует объявить формирование коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. Коалицию согласились создать несколько стран, однако не уточнялось, о каких государствах идет речь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.