В Израиле заявили об уничтожении в Тегеране самолета экс-верховного лидера Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в тегеранском аэропорту Мехрабад уничтожила самолет, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ЦАХАЛ, атака произошла ночью 16 марта. Как писали СМИ, воздушное судно было "охвачено огнем" после серии интенсивных ударов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе.

В результате одной из атак по Исламской Республике погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Позднее на его место был назначен сын погибшего аятоллы Моджтабы Хаменеи.