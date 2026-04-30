30 апреля, 22:18
Суд арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре на севере Москвы
Фото: МАХ/"МЧС Москвы"
Суд заключил под стражу пятерых фигурантов дела о пожаре в новостройке на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
ЧП произошло 28 апреля в строящемся административно-бытовом здании в столичном районе Аэропорт. Пожар начался на третьем этаже. Огонь распространялся стремительно.
Прибывшие огнеборцы смогли потушить возгорание, однако в результате происшествия погибли восемь человек. Сергей Собянин выразил соболезнования их семьям.
Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования были задержаны пять человек, включая бенефициара и гендиректора компании-застройщика, а также директора по строительству, руководителя отдела общестроительных работ и производителя работ генподрядчика.
Причиной пожара стало неисполнение противопожарных норм. В частности, в здании не было систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а одна из двух эвакуационных лестниц была закрыта.
