Три человека пострадали при пожаре в строящемся здании в районе Аэропорт, сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14. Установлено, что возгорание находится на 2-м и 3-м этажах строящегося здания.

В настоящий момент сотрудники МЧС спасли 12 человек, при этом трое обратились к врачам до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Их состояние не уточняется.

"Принимаются меры к тушению пожара", – отметили в МЧС.

