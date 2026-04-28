28 апреля, 11:23

Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в строящемся здании в районе Аэропорт

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три человека пострадали при пожаре в строящемся здании в районе Аэропорт, сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14. Установлено, что возгорание находится на 2-м и 3-м этажах строящегося здания.

В настоящий момент сотрудники МЧС спасли 12 человек, при этом трое обратились к врачам до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Их состояние не уточняется.

"Принимаются меры к тушению пожара", – отметили в МЧС.

Ранее на востоке столицы из пожара в жилом доме на Алтайской улице удалось спасти человека. Пламя вспыхнуло на третьем этаже здания, затронув личные вещи и мебель в квартире. Сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства эвакуировали одного человека с четвертого этажа. Пожар оперативно ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

