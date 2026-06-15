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15 июня, 15:30

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ТАСС: бизнесмен Василий Бойко-Великий отбыл наказание и вышел из тюрьмы

Бизнесмен Василий Бойко-Великий освободился из тюрьмы – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Основатель агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий отбыл срок наказания и освободился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения предпринимателя.

"Василий Вадимович Бойко-Великий освобожден 11 июня из СИЗО "Матросская тишина". Он полностью отбыл срок заключения. Дата освобождения определена в соответствии с действующим законодательством", – заявил собеседник агентства.

Он пробыл в заключении два года и восемь месяцев. Люди из окружения бизнесмена подчеркнули, что Бойко-Великий "продолжал работать как историк и занимался написанием научных трудов по истории России XVI и XX веков". Кроме того, они добавили, что он не признал свою вину.

Суд Москвы вынес обвинительный приговор Бойко-Великому в октябре 2023 года. Основателя агрохолдинга "Русское молоко" и группы компаний "Ваш финансовый попечитель" признали виновным в растрате около 89 миллионов рублей. Предприниматель получил шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие выяснило, что он и другие фигуранты дела создали схему по выдаче фиктивных кредитов. Они реализовали свою задумку через банк "Кредит-экспресс", который находился у них под контролем. Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Спустя два года – в ноябре 2025 года – был еще один суд над Бойко-Великим. Ему дали 15,5 года за организацию преступного сообщества с целью незаконного приобретения права собственности на земельные доли работников реорганизованных совхозов в Рузском районе Подмосковья.

В феврале 2026 года Московский областной суд освободил предпринимателя от дальнейшего отбывания наказания. Приговор по делу о землях оставили в силе, но по истечении срока давности Бойко-Великого освободили от наказания. На тот момент ему оставалось отбыть еще четыре месяца по первому приговору.

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