Сбой произошел в работе приложения "Вкусно – и точка"

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В работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.

По состоянию на 21:10 по московскому времени зафиксировано 192 жалобы на трудности в работе приложения. За сутки их число достигло 1,6 тысячи.

Наиболее активно о сбоях сообщают жители Московской области (9%), Татарстана (7%) и Санкт-Петербурга (7%).

Ранее пользователи Wildberries столкнулись со сложностями в работе маркетплейса на Android. Россияне жаловались на работу мобильного приложения, сайта, сервиса, личного кабинета Wildberries и WB Банка.

Больше всего жалоб поступало от жителей Самарской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской и Московской областей.