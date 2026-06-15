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15 июня, 12:58 (обновлено 15.06.2026 13:20)

Технологии

Сбой произошел в работе Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov

Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с кратковременными сложностями в работе маркетплейса на Android. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries&Russ.

"Аномалия устранена, все сервисы Wildberries работают исправно", – уточнили в компании.

По данным портала Downdetector, пользователи жаловались на работу мобильного приложения, сайта, сервиса, личного кабинета Wildberries и WB Банка.

Больше всего жалоб о работе Wildberries поступало от жителей Самарской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской и Московской областей – 2 400 сообщений о неполадках. Также о проблемах в функционировании WB Банка заявляли жители Новосибирской, Омской, Мурманской, Вологодской и Пензенской областей. Число жалоб достигло 98 за последний час.

Ранее пользователи жаловались на сбой в работе сервисов банка ВТБ. Общее количество сообщений о неполадках составило около 2 600. Жалобы поступали из столичного региона, Петербурга, Ленинградской и Самарской областей. Позже неполадки были устранены.

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