Сбой произошел в работе Wildberries

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Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с кратковременными сложностями в работе маркетплейса на Android. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries&Russ.

"Аномалия устранена, все сервисы Wildberries работают исправно", – уточнили в компании.

По данным портала Downdetector, пользователи жаловались на работу мобильного приложения, сайта, сервиса, личного кабинета Wildberries и WB Банка.

Больше всего жалоб о работе Wildberries поступало от жителей Самарской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской и Московской областей – 2 400 сообщений о неполадках. Также о проблемах в функционировании WB Банка заявляли жители Новосибирской, Омской, Мурманской, Вологодской и Пензенской областей. Число жалоб достигло 98 за последний час.

Ранее пользователи жаловались на сбой в работе сервисов банка ВТБ. Общее количество сообщений о неполадках составило около 2 600. Жалобы поступали из столичного региона, Петербурга, Ленинградской и Самарской областей. Позже неполадки были устранены.

