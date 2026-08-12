Газорегуляторный пункт "Мещанский" модернизировали в центре Москвы

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В центре Москвы завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Мещанский", который обеспечивает газоснабжение жилых домов в Мещанском и Красносельском районах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты установили новый блочный газорегуляторный пункт пропускной способностью около 10 тысяч кубометров в час. Оборудование изготовлено из отечественных компонентов на производстве АО "Мосгаз". Кроме того, были заменены подводящие трубопроводы и благоустроена прилегающая территория. Модернизация проведена быстро, потребителей не отключали от газоснабжения.

Газорегуляторные пункты понижают давление газа до необходимых значений и поддерживают его в определенных пределах. Обновить пункт "Мещанский" было необходимо в связи с длительной эксплуатацией прежнего оборудования.

Ранее на юго-западе Москвы появился газопровод высокого давления. Его проложили на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Он используется для подачи топлива на ГРП "Свалочный", обеспечивает работу предприятий и жилых домов нескольких столичных округов.