Реконструкцию газопровода на северо-западе Москвы выполнили на 80%

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Реконструкция газопровода на северо-западе Москвы выполнена на 80%. Всего специалисты обновят более 3 километров инженерных сетей, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Газопровод высокого давления обеспечивает энергоносителем районную тепловую станцию "Строгино". В настоящее время специалисты выполняют плановую замену старых труб.

Врезка в основную систему запланирована на осень 2026 года.

Работы проводят открытым и закрытым способами, поэтапно для минимизации неудобства для местных жителей. Кроме того, в зоне реконструкции располагается особо охраняемая природная территория. Для сохранения окружающей среды специалисты используют неразрушающий метод прокладки газопровода – микротоннелирование. Также в рамках работ запланировано благоустройство местности.

При реконструкции газопровода применяются стальные трубы. Ключевые участки защищены футлярами из стали или железобетона, которые оберегают инженерные сети от механических повреждений, принимают на себя нагрузку и обеспечивают дополнительную изоляцию коммуникаций.

Обновленный газопровод оснастят тремя запорными устройствами с электроприводом, которые будут управляться дистанционно. При необходимости подача приостанавливается за 1,5 минуты.

Между тем строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Отрадное" на северо-востоке Москвы завершено более чем на 50%. Проект также предусматривает реконструкцию трубопровода среднего давления на участке от Отрадной улицы до Березовой аллеи. Работы стартовали в октябре 2025 года, завершить их планируется этой осенью.

