Газопровод в районе Косино-Ухтомский реконструирован на 30%

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят реконструкцию газопровода низкого давления в районе Косино-Ухтомский. Всего предстоит заменить порядка 2,5 километра подземных и надземных инженерных сетей, при этом треть работ уже выполнена. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы начались в феврале этого года, реконструкция проходит на улицах Чебоксарской, Поселковой и Розы Люксембург. В ходе работ используются стальные и полиэтиленовые трубы – материалы были подобраны исходя из специфики каждого участка строительства. Отмечается, что новые сети будут отличаться устойчивостью к коррозии и долговечностью.

Эта реконструкция является частью масштабной работы по модернизации газораспределительной сети столицы. АО "Мосгаз" с помощью высококачественных материалов и передовых технологий строительства планомерно обновляет трубопроводы во всех административных округах города.

Во время монтажа специалисты учитывают особенности планировки частного сектора. Кроме того, строительство идет поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Трубопровод прокладывают открытым способом. По проекту также выполнят благоустройство.

Объект планируется сдать до конца текущего года. Реконструкция позволит повысить надежность сетей газоснабжения Восточного административного округа.

Ранее стало известно о том, что в ТиНАО возведут новые очистные сооружения. После присоединения территории к столице специалисты изучили системы водоотведения и разработали план по их реконструкции и строительству новых.

Сейчас началось возведение очистных сооружений "Шаганино" в Краснопахорском районе. Они заменят старые объекты, которые работают с конца 1960-х. Пропускная способность новых сооружений составит 2 тысячи кубометров в сутки.