Строительство газопровода-ввода к РТС "Отрадное" завершено на 50%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Отрадное" на северо-востоке Москвы завершено более чем на 50%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект также предусматривает реконструкцию трубопровода среднего давления на участке от Отрадной улицы до Березовой аллеи. Работы стартовали в октябре 2025 года, завершить их планируется этой осенью.

Строительство газопровода протяженностью более 750 метров ведется с применением бестраншейной технологии бурошнекового бурения и способом открытой прокладки. Закрытый метод позволяет проводить работы без разрушения дорожного покрытия и ограничений для водителей. Строительство проходит с минимальной нагрузкой на инфраструктуру района.

Новые инженерные коммуникации монтируют из полиэтиленовых труб. Подобные материалы устойчивы, эластичны и долговечны. Срок их эксплуатации составит порядка 40 лет.

Строящийся газопровод оснастят автоматизированной системой дистанционного управления запорными устройствами, благодаря чему их можно удаленно контролировать. При необходимости подачу газа можно остановить в среднем за 1,5 минуты.

Реализация проекта направлена на улучшение газоснабжения РТС "Отрадное". Ввод нового объекта в эксплуатацию повысит надежность и безопасность инженерных сетей Северо-Восточного административного округа.

Между тем в городе продолжается реконструкция газопровода низкого давления в районе Косино-Ухтомском. Там необходимо заменить около 2,5 километра подземных и надземных инженерных сетей. Готовность объекта оценивается в 30%, работы ведутся на улицах Чебоксарской, Поселковой и Розы Люксембург.