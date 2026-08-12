В Геленджике ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА

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Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Геленджике после падения обломков беспилотников, атаковавших город ночью. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным экстренных служб, пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу. В районе Голубой бухты повреждено около 20 домов, три здания полностью разрушены. Сейчас проводится эвакуация жителей пострадавших домов.

Краснодарский край подвергся атаке беспилотников в ночь на 12 августа. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Повреждения также получили жилые дома и гражданские объекты в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой. На местах происшествий работают следователи, устанавливаются все обстоятельства.