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16 июня, 20:48

Политика

Россия закрыла въезд в страну для 103 граждан Канады в ответ на санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 граждан этого государства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что деятельность попавших в список канадцев направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов.

"В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России", – добавили в МИД.

Въезд отныне закрыт для некоторых членов Сената парламента Канады, в том числе для Трэйси Мугли, Дункана Уилсона, Виктора Будро, Тодда Льюиса и других. Также запрет коснулся членов Палаты общин парламента Канады, среди которых министр по делам взаимодействия с коренными народами Ребекка Алти, министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Элеанор Ольшевски, министр по делам занятости и семьи Пэтти Хайду, министр по делам Севера и Арктики, глава управления экономического развития Севера Ребекка Шартран.

Кроме того, въезд теперь запрещен для ряда парламентских секретарей министров и статс-секретарей, депутатов без портфеля и других канадских деятелей.

В российском ведомстве также подчеркнули, что практика расширения "стоп-листа" будет последовательно продолжена. Москва будет давать надлежащий ответ на провокационные действия.

Канада ранее дополнила свои антироссийские санкционные списки, внеся в них 7 физлиц и 34 юрлица. В частности, под санкции подпали Московская и Санкт-Петербургская биржи, а также Национальная товарная и Восточная биржи. Кроме того, Канада внесла в санкционный список "Абсолют Банк" и "Земский Банк".

Ограничения коснулись и 6 компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии, а также 120 судов теневого флота.

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Сюжет: Санкции
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