AFP: лидеры стран G7 решили усилить давление на РФ в сфере энергетики

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Главы стран "Большой семерки" (G7) на саммите во Франции договорились увеличить давление на Россию, введя новые санкции в сфере энергетики. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на дипломатический источник.

Кроме того, на саммите G7 Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Киеву еще порядка 45 миллиардов евро. Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласованный до этого кредит в 90 миллиардов евро пока покрывает только две трети потребностей Украины на ближайшие 2 года.

Ранее ЕС уже ввел дополнительные санкции против России. В список вошли более 80 физлиц и организаций.

В частности, рестрикции коснулись связанных с РФ журналистов и блогеров. Помимо этого, ограничения затронули компании "Лукойл – Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", а также НПО имени С. А. Лавочкина ("Роскосмос").