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16 июня, 10:46

Политика

Великобритания расширила антироссийские санкции на 43 позиции

Фото: depositphotos/Mermolenko

Великобритания расширила список санкций в отношении России на 43 позиции. Об этом сказано в сообщении Форин оффиса.

Под ограничения подпали в том числе некоторые компании из Китая, Турции, Таиланда, Нигерии и Лаоса. Кроме того, санкции введены против "Яндекс Банка", "WB Банка", а также банков "Еврофинанс Моснарбанк" и "Вятич".

Санкции распространились также на страховые компании "Баланс страхование" и "Росгосcтрах", которые, как утверждает Лондон, получают выгоду от действий российского правительства и оказывают ему поддержку. Все их счета, находящиеся в Великобритании, будут заморожены.

Рестрикции затронули в том числе 27 судов, якобы связанных с Россией, и 3 танкера, которые перевозят сжиженный природный газ. Помимо этого, в санкционные списки попали 9 человек, которых Великобритания посчитала сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о введении антироссийских санкций и выделении помощи Украине. Документ предусматривает ужесточение рестрикций против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России.

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Сюжет: Санкции
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