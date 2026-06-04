04 июня, 04:12Политика
Конгрессмены США одобрили рассмотрение проекта о санкциях против РФ
Фото: depositphotos/borjomi88
Палата представителей США одобрила рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине и введении санкций против России. Об этом следует из трансляции C-SPAN.
За голосование по инициативе выступили 218 законодателей, в то время как 204 высказались против.
Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что страна сохраняет политику антироссийских санкций. В какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти России, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине.
Ранее Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 28 мая 2027 года. В Совете ЕС такое решение объяснили "ситуацией в России".