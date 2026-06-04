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04 июня, 04:12

Политика

Конгрессмены США одобрили рассмотрение проекта о санкциях против РФ

Фото: depositphotos/borjomi88

Палата представителей США одобрила рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине и введении санкций против России. Об этом следует из трансляции C-SPAN.

За голосование по инициативе выступили 218 законодателей, в то время как 204 высказались против.

Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что страна сохраняет политику антироссийских санкций. В какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти России, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине.

Ранее Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 28 мая 2027 года. В Совете ЕС такое решение объяснили "ситуацией в России".

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Сюжет: Санкции
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