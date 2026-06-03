Украина попросила FIFA и UEFA не отменять санкции в отношении РФ

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Украина попросила руководство Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не отменять санкции в отношении россиян. Об этом сообщили пресс-службы украинских спортивных организаций.

С соответствующим обращением, в частности, выступили Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта республики.

По их утверждению, Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Помимо сохранения санкций в отношении России, украинская сторона потребовала вновь отстранить Белоруссию.

В феврале президент FIFA Джанни Инфантино выступил с призывом рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах. Он выразил мнение, что ограничения привели к разочарованию и ненависти. Инфантино также предложил закрепить положение о том, чтобы не запрещать национальным командам участвовать в соревнованиях по политическим причинам.

Его мнение поддержал генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он выразил уверенность, что под лидерством Инфантино мировой футбол найдет правильное решение.