Президент FIFA призвал рассмотреть снятие санкций с российских команд

Фото: Getty Images/FIFA/Tasos Katopodis

Международная федерация футбола (FIFA) должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино в беседе с телеканалом Sky.

"Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти", – подчеркнул он.

Президент FIFA также призвал рассмотреть изменение правил и закрепить положение о том, чтобы не запрещать национальным командам участвовать в соревнованиях по политическим причинам.

В свою очередь, генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал слова Инфантино, отметив, что глава FIFA последовательно отстаивает свою позицию.

"Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами", – цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.

Ранее страны – члены Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении команд из России. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан поддержали инициативу о возвращении россиян на турниры под эгидой организации. При этом Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия выразили свою готовность к рассмотрению вариантов при согласии UEFA.

