Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь Кубка России на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Турнир начнется 3 марта. В рамках четвертьфинала (2-й этап) Пути регионов калининградская "Балтика" сыграет на домашнем поле против петербургского "Зенита". Встреча пройдет в 20:00 по московскому времени.

На следующий день в 20:45 ожидается матч ЦСКА против "Краснодара", а 5 марта пройдет встреча между столичным "Динамо" и "Спартаком". Ответные полуфиналы состоятся в середине марта. "Краснодар" выступит против ЦСКА 17 марта, а "Спартак" против "Динамо" – 18 марта.

В нижней сетке "Ростов" сыграет против махачкалинского "Динамо" – матч пройдет 4 марта в 18:30. В это же время "Крылья Советов" сыграют с "Оренбургом". "Арсенал" выступит против столичного "Локомотива" 5 марта.

18-й тур РПЛ перед зимней паузой завершился победой "Краснодара" над столичным ЦСКА. Встреча окончилась со счетом 3:2. Благодаря победе "Краснодар" набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место. Второе место у петербургского "Зенита", а третье – у московского "Локомотива".

