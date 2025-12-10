Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 16:02

Спорт

РФС утвердил календарь Кубка России на 2026 год

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь Кубка России на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Турнир начнется 3 марта. В рамках четвертьфинала (2-й этап) Пути регионов калининградская "Балтика" сыграет на домашнем поле против петербургского "Зенита". Встреча пройдет в 20:00 по московскому времени.

На следующий день в 20:45 ожидается матч ЦСКА против "Краснодара", а 5 марта пройдет встреча между столичным "Динамо" и "Спартаком". Ответные полуфиналы состоятся в середине марта. "Краснодар" выступит против ЦСКА 17 марта, а "Спартак" против "Динамо" – 18 марта.

В нижней сетке "Ростов" сыграет против махачкалинского "Динамо" – матч пройдет 4 марта в 18:30. В это же время "Крылья Советов" сыграют с "Оренбургом". "Арсенал" выступит против столичного "Локомотива" 5 марта.

18-й тур РПЛ перед зимней паузой завершился победой "Краснодара" над столичным ЦСКА. Встреча окончилась со счетом 3:2. Благодаря победе "Краснодар" набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место. Второе место у петербургского "Зенита", а третье – у московского "Локомотива".

Читайте также


спорт

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика