Игрок ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк признан лучшим молодым игроком Российской Премьер-лиги (РПЛ) в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги.

Из 100 экспертов 86 человек назвали Кисляка лучшим. Всего же он получил по итогам опроса 474 балла. Вторую позицию занял игрок ЦСКА Кирилл Глебов с 338 очками, третье – полузащитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев. Футболисту "красно-белых" удалось набрать 158 баллов.

На четвертом месте расположился нападающий тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков с 143 очками, а пятерку замкнул защитник ЦСКА Матвей Лукин, у которого в активе 118 баллов.

Среди девушек лучшей стала нападающая "Краснодара" Арина Шуба с 109 баллами. Вторую позицию заняли полузащитник петербургского "Зенита" Дарина Ишмухаметова и игрок московского "Чертаново" Кира Петухова. У девушек – 107 очков. На четвертом месте находится защитник "Локомотива" Владислава Буткевич с 65 баллами. В топ-5 попала футболистка ЦСКА Елизавета Семенова, заработав 52 очка.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ впервые был учрежден в 2002 году. В 2024-м эту награду получил полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.

Этот приз присваивался футболистам Александру Кержакову, Владимиру Быстрову, Динияру Билялетдинову, Игорю Акинфееву, Роману Шишкину, Кириллу Комбарову, Алану Дзагоеву, Георгию Щенникову, Павлу Яковлеву, Александру Кокорину, Константину Базелюку, Эльмиру Набиуллину, Алексею Миранчуку, Александру Головину, Федору Чалову, Ильзату Ахметову, Матвею Сафонову, Магомеду-Шапи Сулейманову, Игорю Дивееву, Арсену Захаряну, Сергею Пиняеву и Константину Тюкавину.

Ранее капитан московского клуба ЦСКА Акинфеев получил сертификат Книги рекордов России за самую длительную непрерывную карьеру футболиста в одном клубе. Согласно документу, спортсмен играет за ЦСКА уже на протяжении 35 лет и 25 дней, что в совокупности составляет 12 809 дней.

На момент получения рекорда Акинфееву исполнилось 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2003 года. За это время он провел 810 матчей за ЦСКА и 111 игр за сборную России. Также игрок является самым титулованным российским футболистом в истории – в его активе 22 трофея.

