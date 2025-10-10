Форма поиска по сайту

10 октября, 12:25

Спорт

Футболист ПФК ЦСКА Матвей Кисляк хочет претендовать на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк признался, что хотел бы попасть в номинанты на "Золотой мяч". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты", – сказал он в интервью спортивному Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

Кисляк рассказал, что с детства наблюдал за Лигой чемпионов и хочет вписать свое имя в историю.

Ранее главный тренер столичного клуба Марко Николич назвал Кисляка будущим российского футбола. Среди главных качеств полузащитника он отметил скромность.

Стало известно, что Кисляк вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи. Сейчас в перечне фигурируют имена 42 игроков.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября

