10 октября, 12:25Спорт
Футболист ПФК ЦСКА Матвей Кисляк хочет претендовать на "Золотой мяч"
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк признался, что хотел бы попасть в номинанты на "Золотой мяч". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты", – сказал он в интервью спортивному Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
Кисляк рассказал, что с детства наблюдал за Лигой чемпионов и хочет вписать свое имя в историю.
Ранее главный тренер столичного клуба Марко Николич назвал Кисляка будущим российского футбола. Среди главных качеств полузащитника он отметил скромность.
Стало известно, что Кисляк вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи. Сейчас в перечне фигурируют имена 42 игроков.
