Объявлен расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе со своим штабом представил расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На данный момент в перечне фигурирует 42 игрока. В частности, на сборы были приглашены вратарь французской команды "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, голкипер московского "Спартака" Александр Максименко, вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов, вратарь казанского "Рубина" Евгений Ставер и голкипер калининградской "Балтики" Максим Бориско.

Помимо этого, Карпин включил в список защитников "Зенита" Юрия Горшкова и Арсена Адамова, а также защитников "Ростова" Илью Ваханию и Виктора Мелехина. Вместе с тем в расширенный состав сборной России попали защитники московского ЦСКА Игорь Дивеев, Данил Круговой и Матвей Лукин, а также защитники столичного клуба "Локомотив" Александр Сильянов и Евгений Морозов.

Также в перечень внесены защитники "Балтики" Владислав Саусь и Мингиян Бевеев, защитник московского "Динамо" Максим Осипенко, защитник "Краснодара" Валентин Пальцев и защитник "Спартака" Руслан Литвинов.

Тренерский штаб решил позвать на сборы и полузащитников "Динамо" Данила Глебова, Антона Миранчука и Даниила Фомина, а также полузащитников "Краснодара" Александра Черникова и Никиту Кривцова. Вдобавок в список были включены полузащитники ЦСКА Матвей Кисляк и Иван Обляков, полузащитники "Локомотива" Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев и Зелимхан Бакаев.

Пополнился расширенный состав и полузащитниками "Зенита" Максимом Глушенковым и Андреем Мостовым, а также полузащитником "Спартака" Наилем Умяровым, полузащитником "Ростова" Константином Кучаевым, полузащитником "Атланта Юнайтед" Алексеем Миранчуком, полузащитником "Ахмата" Лечи Садулаевым и полузащитником "Реал Сосьедада" Арсеном Захаряном.

Более того, Карпин пригласил на сборы нападающего "Динамо" Ивана Сергеева, нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева, нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева и нападающего "Зенита" Александра Соболева.

10 октября национальная команда сыграет со сборной Ирана, а 14 октября российские футболисты встретятся со сборной Боливии. Первый матч пройдет в Волгограде, а второй – на московском стадионе "Динамо".

Российская и иранская команды играли друг с другом 3 раза. В 2011 году матч завершился в пользу Ирана со счетом 1:0, а в 2017 и 2023 годах сборные сыграли вничью. При этом встреча спортсменов РФ и Боливии станет первой в истории.