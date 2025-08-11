Сборная РФ по футболу проведет товарищеские матчи с Перу и Чили

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили в ноябре. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра с перуанцами состоится 12-го числа на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а с чилийцами – 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Там же 18-го числа команды Перу и Чили сыграют между собой.

Информация о точном времени начала матчей и старте продаж билетов появится позже.

Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча с Иорданией 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина сыграет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно.

Кроме того, 7 сентября на стадионе "Аль-Садд" состоится товарищеский матч между командами России и Катара. Игра будет учтена рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).

Вместе с тем 14 октября российские футболисты встретятся со сборной Боливии. Игра пройдет на столичном стадионе "Динамо". Причем матч между командами станет первым в истории.

