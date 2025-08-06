Сборная России по футболу сыграет в гостях с командой Катара

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сборная России по футболу сыграет в Эр-Райяне с катарской командой 7 сентября на стадионе "Аль-Садд". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



В службе коммуникаций РФС рассказали ТАСС, что игра с Катаром будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).

Сборная Катара дважды выигрывала Кубок Азии – в 2019 и 2023 году. В рейтинге FIFA команда находится на 53-м месте.

Катар и Россия встречались друг с другом уже четыре раза. Первая встреча прошла в 1996 году и завершилась победой российской сборной со счетом 5:2. В 2011 году команды сыграли вничью – 1:1, в ноябре 2016-го победу одержали катарцы со счетом 2:1. Последний раз сборные проводили матч в сентябре 2023 года, тогда игра завершилась ничьей – 1:1.

Кроме того, 4 сентября российская команда сыграет на своем поле с Иорданией. Пока город и стадион, где состоится встреча, не определены. Их РФС озвучит позднее.

В феврале 2022 года FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборную РФ от участия в международных соревнованиях. На данный момент команда в рейтинге FIFA находится на 35-м месте.

