Россия обошла Украину в обновленной таблице коэффициентов УЕФА

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Россия перед стартом сезона-2025/26 обошла Украину по таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации.

В обновленном рейтинге Россия находится на 26 месте (18,299 балла), а Украина – на 28-м (17,6 балла). При этом в предыдущем рейтинге Россия заняла 26 позицию, а Украина стояла на 23 месте.

В лидерах находятся Англия (90,839), Италия (80,946) и Испания (74,953).

России для подсчета очков присваивают наименьшую сумму баллов за сезон за последние пять лет – 4,333.

Международная федерация футбола (FIFA) и УЕФА отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках.

При этом весной 2025 года Ассоциация футбола Центральной Азии (CAFA) вела обсуждение с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу возможного участия сборной России в турнире CAFA Nations Cup. Соревнования должны пройти с 26 августа по 9 сентября.