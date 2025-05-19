Sport24: Англия и страны Балтии выступили против возращения российских футболистов

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Англия, страны Балтии, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и еще некоторые страны выступили против возращения российских футболистов на международные соревнования. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, аналогично высказались Дания, Польша, Украина и Япония. Федерации государств считают, что сейчас присутствие России на турнирах будет поспешным и неправильным.

"Они будут продвигать эту позицию до конца", – добавил источник.

FIFA и УЕФА отстранили сборную России от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Весной текущего года Ассоциация футбола Центральной Азии (CAFA) вела обсуждение с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу возможного участия сборной России в турнире CAFA Nations Cup. Ожидается, что турнир состоится с 26 августа по 9 сентября.