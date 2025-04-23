Комментатор Черданцев призвал исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

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Ведущий и комментатор Георгий Черданцев призвал исключить из Российской Премьер-лиги (РПЛ) клубы с низкой посещаемостью. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По словам Черданцева, руководство должно ввести норму, в соответствии с которой клубы, не набирающие 50% посещаемости, не получали бы лицензию для игры в РПЛ.

"Понимаю, что это жестоко. Но, извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу", – сказал комментатор.

Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура. ФК "Оренбург" сыграет против "Химок" 10 мая. В этот же день пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар".

Затем, 11 мая, на поле встретятся "Акрон" и "Ахмат", "Факел" и "Локомотив". Вечером ожидаются еще две игры: "Динамо" – "Спартак" и "Рубин" – "Ростов".

Помимо этого, 12 мая состоится матч между "Пари НН" и "Крыльями Советов".