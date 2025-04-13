Дзюба обновил рекорд среди российских футболистов по голам

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Нападающий футбольного клуба "Акрон" (Тольятти) Артем Дзюба обновил собственный рекорд по голам среди российских футболистов, забив 237-й мяч в карьере во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Факелом" (Воронеж). Об этом сообщает ТАСС.

Футболист реализовал пенальти на 72-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинского клуба, после чего "Акрон" вышел на девятое место турнирной таблицы лиги.

Лучшим бомбардиром среди российских футболистов Дзюба стал 9 марта. В гостевом матче 20-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" ему удалось довести число голов в карьере до 234. Таким образом, он обошел Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром – рекордсменом по количеству голов в истории российской сборной благодаря голу в товарищеском матче с Гренадой, который прошел 19 марта в Москве. Футболист забил 31-й мяч в карьере во время своей 56-й игры в составе сборной. Он также обошел Кержакова, известного 30 забитыми мячами в 92 играх.