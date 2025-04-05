Российский вратарь Сафонов стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ

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Российский вратарь Матвей Сафонов досрочно стал чемпионом Франции по футболу в составе "Пари Сен-Жермен". Команда из Парижа одержала победу над "Анже" в домашнем матче 28-го тура чемпионата страны со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Гол в игре удалось забить Дезире Дуэ. Это произошло на 55-й минуте. Благодаря такому результату "Пари Сен-Жермен" смог досрочно занять первое место в таблице.

Россиянин во время матча находился на скамейке запасных, а в стартовом составе вышел итальянец Джанлуиджи Доннарумма. По итогам 28 туров команда набрала 74 очка.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Замбии в рамках товарищеского матча со счетом 5:0. Встреча состоялась на "ВТБ-Арене" в Москве. Три гола на 8-й, 54-й и 58-й минутах сумел забить Максим Глушенков. Также по одному мячу в ворота соперника забросили Илья Вахания и Алексей Батраков. Это произошло на 44-й и 73-й минутах соответственно.

Перед матчем с Замбией стало известно, что нападающий Артем Дзюба, получивший звание лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, покинул расположение национальной команды.

По словам главного тренера российских футболистов Валерия Карпина, такое решение было принято для того, чтобы вывести на поле как можно больше игроков.

