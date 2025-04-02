"Факел" объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Игорь Шалимов стал новым главным тренером футбольного клуба "Факел". Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

"Игорь Михайлович, добро пожаловать в "Факел"!" – добавил ФК.

Играя за московский "Спартак", Шалимов становился чемпионом СССР, в составе молодежной сборной России он выигрывал первенство Европы. Выступая за итальянский футбольный клуб "Фоджа", Шалимов признавался лучшим легионером чемпионата Италии. Также он завоевывал серебро Серии А и выигрывал Кубок УЕФА, когда играл за итальянский "Интер".

Кроме того, 56-летний специалист ранее тренировал "Краснознаменск", "Уралан", "Краснодар", "Химки", "Ахмат" и "Урал".

30 марта стало известно об уходе Дмитрия Пятибратова с должности главного тренера "Факел". Такое решение он принял по собственному желанию и объявил его сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), по результатам которого воронежская команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:5.

Сейчас "Факел" занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице с 14 очками. Команда поблагодарила Пятибратова за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

