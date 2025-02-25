Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в клубе "Ростов". Об этом сообщил сам специалист, слова которого приводятся на сайте "Ростова".

Как объяснил тренер, решение продиктовано необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России. Он поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы. Как отметил Карпин, он всегда ощущал и ценил поддержку и доверие работников и болельщиков клуба "Ростов".

"Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК "Ростов". Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!" – заявил специалист.

Карпин был назначен главным тренером "Ростова" в декабре 2017 года. С ним клубу удалось сохранить место в Российской Премьер-лиге.

В августе 2021 года "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера, однако 10 марта 2022-го он вновь возглавил клуб. В то время специалист уже был главным тренером сборной России по футболу.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) договорился провести товарищеские матчи со сборными Замбии, Нигерии и Белоруссии.

Встреча с командой Замбии состоится в России в марте этого года, с Нигерией и Белоруссией российской сборной предстоит сыграть летом – 6 и 10 июня соответственно.