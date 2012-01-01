Сборная России установила рекордную победную сухую серию в мировом футболе

19 ноября сборная России по футболу провела заключительный матч в 2024 году: подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили Сирию со счетом 4:0. Таким образом, национальная команда выиграла шестой матч подряд. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сборная России по футболу приехала в Волгоград в ранге команды-рекордсмена: 11:0 против Брунея, несмотря на объективно невысокий уровень соперника, все равно приятно удивили. Однако битва с Сирией, которая находится в рейтинге ФИФА гораздо выше азиатов (а именно на 93-м месте) – противостояние принципиально иного уровня.

Ближневосточная команда, которую тренирует испанец Хосе Лана (между прочим, привел сборную родной страны до 19 лет к победе на Евро-2024), приехала в Россию не в сильнейшем составе: у кого травмы, у кого некие "личные обстоятельства". Его оппонент Валерий Карпин в свою очередь заранее раскрыл карты, что игровую практику по большей части получат те, кто или вообще не вышел с Брунеем, или сыграл не так много. Пожалуй, больше всего в старте ждали полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука, который ради сборной провел в дороге из США в Россию почти сутки. В итоге он вышел на поле с капитанской повязкой.

В общении с журналистами Хосе Лана пообещал, что его парни покажут себя во всей красе. Безусловно, у каждого свои стандарты красоты, но так или иначе, сирийцы действительно обозначили, что намерены играть в футбол: дерзили, лезли на перехват, пытались творить и вылетать в контратаки. Да, получалось не так часто и не столь остро, но тем не менее.

При этом сборная России, конечно, сидела на воротах сирийского голкипера Ахмада Мадание. Но почти все созданные до перерыва шансы подопечные Карпина растранжирили: парочку выстрелов потащил вратарь, удар Ильи Самошникова приняла на себя штанга, ну и куда же без попаданий в "молоко".

Благо, один момент – причем не самый очевидный среди прочих, удалось реализовать. На 33-й минуте все тот же Самошников традиционно далеко для себя выбросил мяч из аута прямо в штрафную, вынос сирийцев подобрал Даниил Фомин, полузащитник столичного "Динамо" вместо удара отдал пас на Максима Осипенко, и защитник "Ростова" умудрился пробить из скопления игроков в левый от себя угол – 1:0.



Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

После перерыва рисунок игры сохранился в почти первозданном виде, однако парочка нововведений все же произошла. Во-первых, сборная России поправила реализацию. На 53-й минуте Илья Самошников делал подачу с правого фланга, а получился элегантный парашют за шиворот вратарю – 2:0. На 66-й свой гол забил Миранчук, ударив головой из штрафной вообще без сопротивления после классного кросса Лечи Садулаева. А на 81-й защитник Евгений Морозов заработал пенальти, а Осипенко благодаря его четкой реализации оформил дубль – 4:0.

Но было во втором тайме и еще одно нововведение – суперопасный шанс соперника. Сирийцы сподобились на шикарную атаку в районе 77-й минуты, когда вратарь "Спартака" Александр Максименко сделал два сейва подряд, а при добивании после второго спасения мяч улетел в штангу. Но в итоге никто из команды гостей не сумел испортить сумасшедшую статистику команды Карпина – шесть побед подряд с общей разницей мячей 34:0. Это лучшая сухая победная серия среди сборных в мировом футболе прямо сейчас. В 2024 году сборная России так и не познала горечи поражения.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу По итогам сбора я поблагодарил всех ребят. Все прошло, можно сказать, идеально, и я не только про результаты и показанную игру, а про отношение к тренировочному процессу и к тому, что мы от них требуем.

Футболисты сборной России, несмотря на товарищеский статус игр, продолжают настраиваться на каждую из них по максимуму. Битва с Сирией исключением не была, и не могла им стать, когда поболеть за тебя на трибуны пришли почти 35 тысяч человек. Как сказал Карпин на пресс-конференции, именно ради болельщиков сборная и собирается в условиях отстранения от официальных игр.



Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Однако держать столь высокую концентрацию в 2025-м наверняка станет сложнее. Еще до матча в Волгограде появилась информация, что наша команда не допущена до жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Да, генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил "Матч ТВ", что шанс включиться в гонку все еще остается. Но на мой взгляд, в нынешних геополитических условиях надежды на это, скорее, призрачны. А раз так, следующий ориентир для возвращения к официальным играм сборной – отбор на чемпионат Европы 2028 года.

Сохранять настрой футболистов, вынужденно играя товарищеские матчи еще пару лет, задача для Карпина и его помощников крайне непростая. А если еще и соперники будут невысокого уровня, тем более. В случае сохранения бана шанс в поддержании серьезного интереса к сборной – в организации игр с оппонентами топ или близкому к топ-уровню.

В СМИ уже мелькали громкие вывески на 2025-й год, но в РФС их заблаговременно опровергли. Продолжаем ждать позитивных официальных новостей – по всем фронтам.

