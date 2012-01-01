Сборная России по футбола установила рекорд, забив Брунею 11 голов

15 ноября сборная России по футболу в Краснодаре сыграла товарищеский матч против команды Брунея. Подопечные Валерия Карпина установили рекорд результативности, выиграв со счетом 11:0. Об одном из самых необычных противостояний в истории сборной России расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Столь экзотичного соперника, как Бруней, у сборной России по футболу не было давно: 184 место в рейтинге ФИФА (мы – 34-е), капитан команды работает в МВД, а в составе есть даже военные, которые между делом гоняют мяч. Основной вратарь не приехал, потому что женился, а некоторые, как утверждает источник "Спорт-Экспресса", попали в список на игру благодаря дружбе с президентом местной федерации футбола.

При этом теоретически в Краснодар мог прилететь самый богатый футболист планеты – его благополучию позавидуют даже Лионель Месси и Криштиану Роналду. Состояние семьи полузащитника Фаика Болкиаха, по данным СМИ, составляет 20 миллиардов долларов.

Секрет не в том, что футболист нашел клуб с шикарными финансовыми условиями, и не в его гениальных способностях зарабатывать вне игры. Болкиах – племянник султана Брунея Хассанала Болкиаха, один только автопарк которого оценивается в 5 миллиардов долларов. Но в списке тех, кого вызвал бразильский главный тренер азиатской дружины Винисиус (к слову, дебютировавший в Краснодаре в таком качестве), Фаика не оказалось из-за травмы.

У сборной России же в составе на игры против Брунея и Сирии, которая состоится 19 ноября, практически все сильнейшие. Даже из США в разгар плей-офф МЛС прилетел полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук, который недавно выбил из борьбы за титул все того же Месси с его "Интером Майами". Его даже не испугала дорога до Краснодара, которая в современных реалиях заняла почти сутки. В сборную наши парни продолжают охотно ехать со всех концов света даже в условиях бана. Миранчук хоть на поле и не вышел, но против Сирии мы его наверняка увидим.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

С учетом разницы в классе, футболисты сборной Брунея в беседах с журналистами признавались, что просто хотят попытаться пропустить как можно меньше. Для них это вообще первый в истории матч с соперником из Европы, от чего они испытывали неописуемый восторг.

Правда, настроение у них явно упало уже на 58-й секунде, когда первый гол затолкал Иван Обляков. До перерыва сборная России забила еще трижды, причем один из мячей влетел в сетку от своего же защитника после прострела Данила Кругового. Досрочный разгром закрепили защитник Евгений Морозов с углового и все тот же Обляков головой меньше чем с метра. Первые три мяча вообще уместились в дебютные 10 минут.

Бруней оборонялся как умеет и не стеснялся играть в кость, наши же растранжирили кучу моментов и периодически позволяли себе пижонить. Голкипер сборной России в первом тайме Илья Лантратов просто мок под уютным южным дождем без мало-мальской работы.

А вот у его сменщика во второй 45-минутке Станислава Агкацева был эффектный сейв – причем при самых неожиданных обстоятельствах. После одного из голов брунейцы решили пробить из центрального круга прямо с розыгрыша мяча и... попали под самую перекладину. Если бы не голкипер, вечер перестал бы быть томным.

Но в итоге после перерыва забивала только сборная России. Пожалуй, самыми эффектными были сумасшедший по силе удар Тамерлана Мусаева из пределов штрафной и точный дальний выстрел Андрея Мостового. Они оформили седьмой и восьмой мячи, пятый и шестой на счету Лечи Садулаева и Никиты Кривцова.

Девятый не без помощи игрока соперника уложил Александр Черников, чем повторил рекорд результативности сборной России. А побит он был историческим дальним ударом в самый уголочек от разрывающего РПЛ в этом сезоне Алексея Батракова. Одиннадцатый мяч Арсена Адамова головой стал вишенкой на торте. Удивительно, что главный тренер сборной Брунея продолжал убивать психику своего вратаря Хефри Сиафика, так и не заменив его вплоть до финального свистка.

11:0! Наверняка этот рекорд результативности российская национальная команда побьет еще не скоро. А вот Бруней еще легко отделался: эти парни в своей истории однажды пропустили целых 12 мячей.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов



Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Глобально я доволен. Было два момента, когда мне что-то не понравилось, все остальное нет смысла обсуждать, когда ты забиваешь 11 голов. Все ребята порадовали, прежде всего, отношением. Наверное, поэтому и результат такой.

Рекорд рекордами, но у многих лишь обострился вопрос: зачем сборной России матчи с такими соперниками? Разве что "набивать стату", наверняка скажут некоторые из них. Парадокс, но тем же футболистам "Зенита" со спортивной точки зрения выгоднее было остаться в клубе: параллельно с игрой в Краснодаре сине-бело-голубые в Турции бились с напичканным европейскими звездами "Фенербахче" под руководством легендарного Жозе Моуриньо. И там уровень сопротивления был не сродни раскладной сборной Брунея – действующий чемпион России проиграл со счетом 1:2.

Жаль, что весьма талантливое поколение футболистов совершенно не по спортивным причинам вынуждено выискивать мотивацию на соперников вроде Брунея, при всем к ним уважении. Но таково время, и из него тоже надо пытаться извлекать пользу, – чем Карпин и старается заниматься, наигрывая все новых и новых футболистов и общую концепцию сборной с прицелом на будущий разбан. Да и настрой у вызванных благодаря тренерскому штабу максимальный, за что наставникам честь и хвала.

С Сирией 19 ноября в Волгограде, как заверил Карпин на пресс-конференции, мотивация будет на том же уровне. Ведь его футболисты, цитата, "не тупые", так как понимают, с кем играли, и "королями после этого ходить не будут".

