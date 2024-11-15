15 ноября, 20:30Спорт
Сборная России забила три гола в ворота Брунея в первые 10 минут товарищеского матча
Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
Сборная России забрала три гола у команды Брунея сразу в первые 10 минут товарищеского матча, передает РБК.
Счет был открыт на 59-й секунде полузащитником Иваном Обляковым, однако этот гол не является самым быстрым в истории российской сборной. Так, в 2013 году во время квалификации чемпионата мира – 2014 с Люксембургом (3:0) Александр Кокорин открыл счет на 21-й секунде.
Второй же мяч в нынешнем турнире судьи засчитали как автогол защитника Брунея Отмана Нуриквана на 7-й минуте. Третий гол забил защитник московского "Локомотива" Евгений Морозов, на 29-й минуте Обляков оформил дубль – 4:0.
Товарищеский матч начался в 19:00 по московскому времени в Краснодаре. По расчетам букмекеров, россияне забьют 10 мячей в этой встрече.
Ранее футболисту калининградской "Балтики" Виталию Лисаковичу отказали в получении британской визы. В связи с этим он не сможет помочь сборной Белоруссии в выездном матче против команды Северной Ирландии в рамках Лиги наций UEFA.
Матч пройдет в Белфасте 15 ноября. Британская сторона не выдала визы трем белорусским игрокам. Кроме Лисаковича, в страну не смогут попасть выступающий за екатеринбургский "Урал" Валерий Бочеров и полузащитник гродненского "Немана" Павел Савицкий.
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