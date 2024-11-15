Сборная России забила три гола в ворота Брунея в первые 10 минут товарищеского матча

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная России забрала три гола у команды Брунея сразу в первые 10 минут товарищеского матча, передает РБК.

Счет был открыт на 59-й секунде полузащитником Иваном Обляковым, однако этот гол не является самым быстрым в истории российской сборной. Так, в 2013 году во время квалификации чемпионата мира – 2014 с Люксембургом (3:0) Александр Кокорин открыл счет на 21-й секунде.

Второй же мяч в нынешнем турнире судьи засчитали как автогол защитника Брунея Отмана Нуриквана на 7-й минуте. Третий гол забил защитник московского "Локомотива" Евгений Морозов, на 29-й минуте Обляков оформил дубль – 4:0.

Товарищеский матч начался в 19:00 по московскому времени в Краснодаре. По расчетам букмекеров, россияне забьют 10 мячей в этой встрече.

Ранее футболисту калининградской "Балтики" Виталию Лисаковичу отказали в получении британской визы. В связи с этим он не сможет помочь сборной Белоруссии в выездном матче против команды Северной Ирландии в рамках Лиги наций UEFA.

Матч пройдет в Белфасте 15 ноября. Британская сторона не выдала визы трем белорусским игрокам. Кроме Лисаковича, в страну не смогут попасть выступающий за екатеринбургский "Урал" Валерий Бочеров и полузащитник гродненского "Немана" Павел Савицкий.