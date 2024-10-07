Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть с Россией в ноябре 2024 года

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Федерация футбола Таджикистана отказала Российскому футбольному союзу (РФС), который еще в июне – июле предложил провести товарищеский матч сборных в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Как объясняется, у сборной Таджикистана уже были запланированы домашние игры, именно поэтому она не сможет сыграть с российской командой.

Сборная России начала сбор, который пройдет в период с 7 по 15 октября. После того, как Федерация футбола Пакистана в середине сентября сообщила, что не сможет сыграть с Россией матч в октябре, новых соперников для команды пока не удалось найти.

Генсек РФС Максим Митрофанов уточнил, что сбор состоится даже в том случае, если соперник так и не будет найден.

Между тем президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария заявил, что в этом году матч с Россией маловероятен, так как в это же время запланированы несколько игр в рамках Кубка Африки. Он добавил, что состязание могут провести или в ноябре, или в других паузах.

