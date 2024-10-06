Митрофанов: РФС разочарован отказом Пакистана проводить матч с Россией

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован отказом Пакистана проводить дружеский матч с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Митрофанова, ранее Пакистан подтверждал заинтересованность в проведении товарищеского матча в октябре 2024 года, однако позднее они отказались.

"РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но крайне разочарован непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана", – высказался он.

Менеджер по связям с общественностью федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар ранее заявил, что команда и судьи его страны не успевают подготовиться. Он также сообщил о "проблемах с логистикой".