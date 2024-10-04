Путин наградил советского хоккеиста Михайлова орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмен получил награду за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу, указано в документе.

Михайлов – заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер РФ. Под его руководством российская сборная в 1993 году впервые в истории победила на чемпионате мира. В разные годы Михайлов был награжден орденами СССР – Ленина, Трудового Красного знамени, "Знак почета", России – "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, Почета и Дружбы.

Ранее глава государства присвоил звание заслуженной артистки РФ телеведущей Оксане Федоровой. Почетное звание она получила за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Федорова получила известность как телеведущая программы для детей "Спокойной ночи, малыши!", а также "Субботник" и "Субботний вечер" на телеканале "Россия".