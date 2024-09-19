Путин присвоил телеведущей Оксане Федоровой звание заслуженной артистки РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ телеведущей Оксана Федоровой. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что почетное звание было присвоено ей за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Там она окончила милицейско-правовой лицей и среднюю специальную школу милиции. Позднее Федорова поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел.

В 1999 году Федорова победила в конкурсе "Мисс Санкт-Петербург", в 2001-м стала победительницей конкурса "Мисс Россия", в 2002-м – конкурса "Мисс Вселенная 2002", проходившего в Пуэрто-Рико.

Федорова известна как телеведущая программы для детей "Спокойной ночи, малыши!", а также "Субботник" и "Субботний вечер" на телеканале "Россия". Кроме того, она снималась в телесериале "Не родись красивой" и телефильме "Софи".

Ранее российский президент присвоил звание народной артистки России исполнительнице роли зайца Степашки в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!" Наталье Голубенцевой. Она исполняла роль на протяжении 50 лет, а сама передача выходит в эфире уже 60 лет, с 1964 года.

