Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием и наградил его высшим российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях", – отметил российский лидер.

Глава государства обратил внимание на личный вклад своего белорусского коллеги в развитие связей между странами, в построение института Союзного государства и в продвижение взаимовыгодных процессов на евразийском пространстве.

Кроме того, президент РФ подписал указ "О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного президента республики Белоруссия, председателя Высшего Государственного Совета Союзного государства Александра Лукашенко". Как говорится в документе, награда выдана за выдающиеся заслуги в развитии отношений между государствами и укреплении дружественных связей между двумя народами.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Между Россией и Белоруссией не осталось нерешенных вопросов, указал Лукашенко.

