Путин поручил подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии

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Владимир Путин подписал распоряжение, поддерживающее договор о формировании объединенного энергорынка Союзного государства РФ и Белоруссии. Документ, предписывающий подписать соглашение на высшем уровне, размещен на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора", – говорится в распоряжении.

Также, согласно документу, Минэнерго РФ разрешается в ходе переговоров о подписании указанного договора вносить по согласованию с МИД России в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств. Между Россией и Белоруссией не осталось нерешенных вопросов, указал Лукашенко.

До этого лидер Белоруссии сказал, что в ходе беседы с Владимиром Путиным удалось прийти к предварительным договоренном по энергетике. Российский президент принял решение по ценам на нефть и газ для Белоруссии.

